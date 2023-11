Em dia de fieis defuntos Missionários recordados por D. Belmiro

O Bispo da diocese de Cabinda valorizou esta Quinta-feira o trabalho dos Catequistas no anúncio da boa nova.

Na missa dedicada aos fiéis defuntos, em que o prelado recordou todos os cristãos fiéis e bispos que disseminaram a fé cristã no Enclave, fez recomendações sobre a necessidade que há de se preservar as bases que ajudam na defesa dos valores do evangelho

“ O nosso olhar agradecido vai para aqueles arautos missionários que em tempos particularmente difícil sem aviões, sem electricidade, sem água, sem supermercados, muitos deles contando simplesmente com a providencia divina deixaram as suas terras e vieram cá pela força da fé anunciar a palavra do senhor, e muito destes construtores da parte inicial que procede a nossa diocese estão enterrados nos nossos cemitérios, em Landana, aqui na Nossa Senhora da Conceição de Nossa Senhora das vitorias e de outras partes do mundo para aqueles que depois poderão voltar para suas terras. Neste dia da comemoração dos fieis defuntos queremos dar graças a Deus, dizer obrigado ao senhor por esses valorosos arautos missionários e missionarias”.