Bispos da CEAST reunidos em Conselho permanente

Bispos do Conselho Permanente da CEAST reunidos para traçarem a agenda da próxima Assembleia Plenária de 2023,

No primeiro dia de trabalho os bispos aprovaram a nova direcção do Secretariado Nacional da Comissão Episcopal de Cultura e Comunicação, cujo responsável é padre Bantu Mendonça Katchipwi Sayla.

Quando terminarem os trabalhos desta reunião do Conselho Permanente da CEAST, os bispos vão emitir uma Nota Pastoral sobre situação actual do país, em que o episcopado angolano pretende igualmente encorajar os cidadãos a encontrar caminhos para fazer face às dificuldades do momento.