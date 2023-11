Jovens em Saurimo celebram festa de Cristo Rei em Mukonda

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Município de Muconda, Província da Lunda Sul, acolheu a festa do Cristo Rei do Universo, padroeiro da Juventude Católica de Angola, numa promoção do Secretariado Arquidiocesano da Pastoral Juvenil.

Durante três dias, os jovens reflectiram o tema "Alegres na Esperança" e sobre o contexto socioeconómico, político e cultural do Município do Mundo.

Na homilia da Missa de encerramento, Dom José Manuel Imbamba, desafiou os jovens a valorizar as suas próprias capacidades na busca do progresso social, económico e cultural.

O Arcebispo aponta os jovens para a ciência e para o trabalho e reprova aventuras pela busca da fama e do poder usando magia ou olhando para o céu.