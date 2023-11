“O caminho da esperança da realização dos vossos sonhos é a sinodalidade” Vigário geral Lubango aos jovens

Na arquidiocese do Lubango, a missa do dia nacional da juventude, Domingo de Cristo Rei, celebrou-se em todas as vigararias.

Na vigararia sede na cidade do Lubango por razões climáticas, a missa teve lugar na esplanada da Nossa Senhora do Monte e não no monumento Cristo Rei como tem sido habitual.

A missa contou com a presença de vários sacerdotes e foi presidida pelo vigário geral da Arquidiocese do Lubango Padre Domingos Maurício Kapembe que deixou apelos da sinodalidade para a juventude.

“ O caminho da esperança passa pela vossa participação, uma participação que se quer efectiva e activa, efectiva porque não podeis negar a missão que vos toca hoje aqui e agora, em terceiro lugar missão, porque o hoje e o agora que vos toca é inadiável, outra gerações concertaram a libertação, a independência do nosso país, cabe a vos ser a semente do Angola melhor”.

Reportagem de Edgar Ganga