Frades Menores ganham obreiros para vinha do senhor

Aconteceu neste Domingo I do advento, na paróquia de Nossa Senhora de Fatima e foi presidida pelo Bispo de Mbanza Congo, Dom Vicente Kiazico, concelebrada pelos Bispos eméritos, Dom Joaquim Ferreira Lopes da Diocese de Viana e Dom Serafim Xingo Ya Hombo, da Diocese de Mbanza Congo e pelo Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias.

Foram ordenados 3 ao presbiterado e 1 ao Diaconato, Fr.Menga, Fr. Gervasio, Fr.José e Fr.Fedêncio.

Na homilia Dom Vicente sublinhou que a palavra forte deste Domingo é vigiar” uma vigilância que deve nos deve acompanhar ao longo de todo o tempo do advento, mas também ao longo de todo ano litúrgico, pois é uma constante do Cristão estar vigilante”.

O prelado falou ainda de como deve os viver este tempo forte do advento” justamente na vigilância”.

A voz de Jesus neste I Domingo do advento alerta os seus discípulos para uma espera activa” Vigiai”, precisamos todos de ser despertados de nos pormos em estado de advento, advento é espera “ alguém vem, não regressa, vem a qualquer momento, a tarde, a meia-noite, ao cantar do galo de manhãzinha, vem porque já veio para fazer tudo mais próximo, céu e terra, Deus e o homem, eu e os outros”.

Falando directamente para os ordenados Dom Vicente deixou uma recomendação do Seráfico Pai aos sacerdotes “ as mãos do sacerdote, dizia ele, deveriam ser pura como as mãos de Nossa Senhora, mãos puras, boca pura, expressão pura enfim tudo puro para poder exercer bem o mistério sacerdotal”.