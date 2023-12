Arquidiocese de Luanda lança VIª edição do natal solidário

A Arquidiocese de Luanda realizou na manha desta Quarta-feira, no Paço Episcopal a conferência de imprensa para tornar público o programa da VIª edição do natal solidário, o conhecido natal dos pobres que pretendem materializar a nível das paróquias que compõem Arquidiocese

A conferência foi presidida pelo arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias e ladeado pelos leigos da arquidiocese.

Durante o acto presidido pelo Arcebispo Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, a organização convidou os cristãos a juntarem-se a este movimento solidário.

Sob o lema “ABRA A TUA MÃO E CONFORTA O TEU CORAÇÃO”,

A leiga Filomena Victor diz que para além de atingirem aquelas pessoas que mais precisam pretendem também visitar pessoas que ao longo deste tempo tem estado sozinho.

Sendo cidadã consciente e habitante de Luanda Marissel uma das representantes da Academia BAI entende que este Natal Solidário vai ajudar também as famílias desalojadas sobre tudo aquelas que ficaram necessitada devido a chuva intensa que se abateu nos últimos dias.

A Jornalista Josefina Lambergue Membro desta comissão reforçou apelando aos vizinhos com mais posse e que frequentam as paroquias abrirem as mãos no sentido de Partilharem com pouco que tem com o mais pobres.