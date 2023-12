Imigrantes aguardam documentos a mais de 25 anos, diz Dom Zeca Martins

“As migrações são um sinal dos tempos no qual está em jogo a civilização. E para nós, cristãos, está em jogo também a fidelidade a Jesus, que disse: “Era forasteiro e Me recolhestes”, lê-se na publicação do Papa, na conta ‘@pontifex_pt’, quando se assinala o Dia Internacional dos Migrantes 2023.

Francisco acrescenta que “é preciso um amor feito de proximidade, ternura e compaixão”: “Como o amor de Deus por nós”.

“No Dia Internacional dos Migrantes, salientamos a necessidade urgente de uma governação segura da migração, assente na solidariedade, na parceria e no respeito pelos direitos humanos”, assinala o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, na sua mensagem para o Dia Internacional dos Migrantes.

O Dia Internacional do Migrante (ou Dia Internacional das Migrações) foi instituído no ano 2000 pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas e é celebrado anualmente a 18 de Dezembro; a Convenção Internacional sobre a Protecção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros de suas Famílias foi adoptada no dia 18 de Dezembro de 1990 pela ONU.

A Igreja Católica celebra anualmente o seu Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, desde 2019 no último domingo de Setembro.

A data foi celebrada pela primeira vez a 21 de Fevereiro de 1915.

E o Presidente da Comissão Episcopal Para os Migrantes e Itinerantes-CEPMI, reafirmou o papel da igreja em Angola em prol do Migrante.

Dom Zeferino Zeca Martins, fala da acção pastoral em defesa, promoção e protecção do emigrante e lamentou que entres estes haja pessoas a espera de documentação por mais de 25 anos.