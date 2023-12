D. Camuto aconselha fiéis a identificar sinais das trevas

O bispo da Diocese de Caxito aconselhou os fiéis a não ceder às trevas que são a causa de muitas desgraças nas famílias.

Dom Maurício Camuto recordou as acções que reflectem as trevas, das quais os cristãos devem afastar-se”Todos os dias nos confortamos com isso luz e trevas, e é bom tomamos consciência da presença das trevas que muitas vezes habitam em nós, nas nossas relações com os outros, com a família, com os amigos, muitas vezes relações minadas de trevas, nos nossos locais de serviços com os colegas, relações minadas com inveja e ódio, porque não queremos ver o sucesso do irmão”.

O Prelado recorda o perfil de um cristão que se faz mensageiro da paz e da luz “Para que sejamos homens e mulheres que apostam em obras da Luz e não em obras das trevas, escutamos na primeira leitura como são belos sobre o monte os pés do mensageiro da paz, seja cada um de nós hoje e sempre esse mensageiro da paz e do amor, não mais protagonistas de divisões, de ódio de violência e dos irmãos. A luta entre luz e trevas vai acompanhar-nos ao longo das nossas vidas por isso devemos ficar sempre atentos”.