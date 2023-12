D.Filomeno transmite alento e esperança aos doentes e profissionais do hospital Josina Machel

Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Arcebispo de Luanda realçou na manha desta Sexta-feira (29) o trabalho dos profissionais da saúde considerando – os de “heróis” com desafios diários.

O Arcebispo que presidiu a missa matinal com os doentes do hospital Josina Machel, nesta oitava do natal, exortou os enfermos a não desanimarem ante as dificuldades que enfrentam.

“Embora reconheçamos que alguns estejam talvez sentindo-se ainda muito sozinhos mas confiamos na solidariedade, na caridade como os doentes que estão no hospital não estão sozinhos, mesmo aqueles que não tem família encontram o sorriso de um enfermeiro atenção de um funcionário a visita de um voluntario da pastoral da saúde deste ou daquele grupo apostólico nós nunca estamos sozinho, Estes sinais que parecem ocasionais são Sinais de Deus que nos surpreende no imprevisto e no inesperado”.