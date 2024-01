Lançada obra dos 25 anos de presença missionária das irmãs Paulinas em Angola

Decorre pelo IIIº dia a semana jubilar dos 25 anos de presença missionária das irmãs Paulinas em Angola.

Nesta terça-feira o dia ficou marcado com o lançamento de uma obra que faz retrato desses 25 anos das missionárias brasileiras em Angola. Com título, memórias vivas de fé, alegria e evangelização, a obra da autoria da Irmã Marlise Hecler foi apresentada no auditoria das religiosas, na Vila Alice.

E no seguimento do programa jubilar o dia de amanhã será marcado com adoração eucarística.

A irmã Elisabeth Corazza, filha Paulina, explica outros momentos reservados para o dia posterior ao de amanhã