Superior dos padres vicentinos em Angola foi a enterrar

Padre Jorge Luís foi ordenado sacerdote em 2 de Outubro de 1994, Diretor da Rádio Eucha, da Prefeitura Apostólica de Tierradentro, na Colômbia. Além de estudos filosóficos e teológicos, especializou-se em Comunicação Social na Universidade Pontifícia Salesiana, em Roma. Posteriormente, foi-lhe confiada a Direcção do Departamento de Comunicação Social da Conferência Episcopal da Colômbia e, de 2006 a 2007, foi também Consultor do então Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais.

Padre Jorge Luís foi também Secretário Executivo do antigo Departamento de Comunicação e Imprensa do Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM), entre 2005 e 2007, e Responsável pela Comunicação da V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, realizada em Aparecida, no Brasil, em 2007.

Fiel à sua vocação missionária prestou vários serviços na sua Congregação: foi Capelão da Missão Étnica Espanhola, em Londres, entre 2008 e 2010; Reitor do Seminário Maior de São Pedro da Diocese de Santo Domingo, no Equador (2011-2013) e, como referido, dirigiu o Gabinete de Comunicação da Cúria, de 2014 a 2019, até decidir partir para Angola sobre cuja experiência missionária escrevera recentemente:

“Um dos maiores perigos que podemos correr quando confrontados com a pobreza é o de nos habituarmos a ela. Todos os dias nos deparamos com situações diferentes: pobreza, fome, desnutrição, doença e morte. Todos os dias, pessoas de diferentes idades batem à nossa porta. Diante de tudo isso, o pior que pode acontecer é nos acostumarmos com essas situações e olharmos para elas com indiferença. Nos primeiros meses esta realidade nos domina com o seu poder, mas com o passar dos dias podemos ficar insensíveis, o que é terrível, porque a quem anunciaremos o Evangelho se não conhecermos a sua realidade, se não sofrermos com ele o seu sofrimento?”

O P. Luís tinha respondido generosamente a uma iniciativa da sua Congregação denominada campanha “1 por cento”, lançada em 2018 e promovido por ele próprio, dado que na altura ocupava o cargo de Director do Gabinete de Comunicação da Cúria.

A iniciativa tinha por objectivo motivar a participação em missões internacionais e missões em geral de pelo menos trinta confrades, 1% do total de missionários vicentinos em todo o mundo, bem como incentivar o espírito missionário em toda a comunidade.

O superior dos padres Vicentinos em Angola e pároco da Missão Católica do Imaculado Coração de Maria da comuna do Lombe da Arquidiocese de Malanje, Padre Jorge Luís Rodrigues, partiu para a casa do pai, vítima de acidente de viação na tarde de Domingo 14 de Janeiro, na estrada nacional 230, nas proximidades do controlo número um, na cidade de Malanje, foi a enterrar nesta Quarta-feira pelas 10 horas no cemitério municipal de Malanje-Cafuma, antecedida de uma missa de corpo presente pelas 8 horas presidida pelo pastor da Igreja em Malanje Dom Luzízila Kiala.

