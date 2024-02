Lwena ganha mais um sacerdote

O Bispo da Diocese de Lwena, Dom Martin Lasarte, ordenou, este Sábado (3), para o primeiro grau do sacramento da Ordem, o diácono Rosário Kahalo Linha a quem exortou o cumprimento rigoroso do celibato, da obediência e do serviço pastoral e social da igreja.

A missa de ordenação que decorreu na paróquia de Nossa Senhora das Vitórias, foi prestigiada pelo Vice-Governador Provincial do Moxico para as Infraestruturas, Wilson Augusto.

Reportagem Cristóvão Companhia