D. Camuto pede aos fiéis para aproveitarem da melhor maneira o tempo da Quaresma

Nesta Quarta feira de Cinzas Dom Mauricio Camuto, pediu aos cristãos no sentido de aproveitarem da melhor forma o tempo quaresmal, apelando para a oração, reconcialiação e jejum.

« o Jejum deve ser um gesto de solidariedade para com os pobres isto e a injustiça que nasce do egoismo, jejuar para aparecer e perder o sentido mesmo do Jejum, irmãos e irmas este e o tempo favoravel, o tempo da reconciliação»

Reportagem de Fernando Moniz