Êxodo rural forçado pelas condições precárias das populações preocupa bispo do Lwena

O elevado exodo rural que si registam actualmente em Angola é porque as pessoas não encontram condições sufcientes para sustentar as suas vidas em zonas onde nasceram, afirma Bispo da Diocese do Luena, Dom Martin Lazart.

Jornalista Justino Ngonde Completa a informação

O Prelado que falava na missa desta quinta-feira que deu inicio dos trabalhos no segundo dia da Primeira Assembleia Plenaria dos Bispos da CEAST que decorre aqui em Malanje, disse que é assustador o numero de pessoas que abandonam as zonas rurais, com objectivo de procurar melhor condições de vida nas cidades mais que infelizmente não encontram.

Dom Martin Lazart foi mais longe afirmando que a maior parte dos Angolanos sobretudo aqueles que detêm algum puder financeiro perderam a sensiblidade com o sofrimento do proximo.

O Pastor da Igreja do Moxico, concluiu a sua homilia dizendo que Muitas vezes somos amaldiçoados pelas nossas escolhas e referiu que a Igreja não é uma ONG mais sim uma instituição que leva as pessoas para a salvação.