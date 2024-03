Aconteceu na manhã desta quarta-feira o encontro com a Comissão Episcopal da família no Paço Episcopal do Sumbe. O encontro foi para traçarem a programação para a realização do encontro nacional da família que vai acontecer em 2026 na Arquidiocese do Huambo.

O encontro contou com a presença de Dom Emílio Sumbelelo, Bispo de Viana e presidente da comissão da família e coordenadores diocesanos e assistentes.