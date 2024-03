D. Belmiro descarta mistérios em que se reveste a entrada de Jesus a Jerusalém

O Bispo da Diocese de Cabinda considerou que a falta de domínio da língua tem contribuído para a destruição de muitos cidadãos.

Dom Belmiro Chissegueti que falava em missa de Domingo de Ramos,lançou também um desafio as pessoas que, mesmo conhecendo a palavra de Deus,endurecer o coração e as ignoram as escrituras.

A celebração aconteceu na Paróquia do Espírito Santos,onde deu início a semana maior dos Cristãos.

Dom Belmiro descartou os mistérios em que se reveste a entrada de Jesus a Jerusalém" Nem sempre os aplausos são sinais de concordância" o Prelado entende também que quando se perde o medo com a força da fé, aprende-se a ver os acontecimentos à luz da felicidade.

Por outro lado, o Bispo Diocesano de Cabinda referiu que a falta de domínio da língua tem levado a destruição de muitas pessoas, por esse facto, Dom Belmiro apelou a todos os cidadãos a dominarem as línguas de origem.