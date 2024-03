Inaugurada casa de retiro e acolhimento no Huambo

Foi inaugurada, na Arquidiocese do Huambo (Angola), no passado dia 3 de Fevereiro de 2024, a Casa de Retiros e Acolhimento "𝐒𝐀𝐍𝐓𝐀 𝐌𝐀𝐑𝐈𝐀 𝐌Ã𝐄 𝐃𝐄 𝐃𝐄𝐔𝐒." A referida casa é afecta às 𝐈𝐑𝐌Ã𝐒 𝐃𝐎 𝐒𝐀𝐍𝐓Í𝐒𝐒𝐈𝐌𝐎 𝐒𝐀𝐋𝐕𝐀𝐃𝐎𝐑 e está localizada no Bairro Benfica (Bar Kimbo), arredores da Cidade Capital do Huambo, na jurisdição da Paróquia de S. Paulo do Benfica.

A Casa foi inaugurada pelo Arcebispo Emérito do Huambo, Dom José de Queirós Alves, CSsR, na presença do Conselho Provincial das Irmãs em epígrafe.

A mesma está disponível para acolher grupos ou pessoas individuais que queiram fazer retiro, encontro, ou formação de várias índole.