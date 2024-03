D. Ndakalako exorta sacerdotes a viverem com docilidade

Na missa Crismal celebrada nesta terça-feira na Catedral, o Bispo diocesano de Menongue disse que a missa do Crisma é considerada uma das principais manifestações da plenitude do sacerdócio do Bispo da estreita união dos presbíteros com ele e prova clara da unidade e comunhão da Igreja.

Dom Leopoldo Ndakalako explicou que a celebração da missa Crismal na terça feira (a liturgia coloca na quinta-feira Santa) por motivos pastorais , pelo facto de muitos padres viverem distantes ,tendo dito também que por esta razão de distância e condições das estradas e falta delas muitos sacerdotes não participaram da missa , e com os que participam poderem depois irem celebrar e viverem o tríduo Pascal com os cristãos de suas paróquias.

O Prelado sublinhou, que a missa Crismal é uma ocasião também que o bispo tem para reunir o presbitério para celebrar o sacerdócio, o dia do Padre.

“A celebração desta missa acontece na quaresma, a mãe de todas as semanas do ano litúrgico, tempo de oração de jejum e penitência, etapa próxima em que os Cristão se preparam para a celebração da Páscoa do Senhor“, disse o ordinário do lugar.

Dom Ndakalako, lembrou os sacerdotes do clero de Menongue, que os ministros ordenados são no meio da comunidade presença invisível de Cristo chefe e cabeça da Igreja e ser presença de Cristo no ministério que se exerce não significa serem imunes de erros, pecados, de franquezas, de fragilidade humana ao espírito de dominação, no entanto exortou os padres a viverem o ministério com humildade, fidelidade e docilidade o ministério recebido como tesouro em vaso de barro, dando bom testemunho de vida abraçando o celibato como dom que a auferia recebeu e deve guardar por ser um bem para ela e para aquela que o recebe.

Sempre que se sentir cansado, Dom Leopoldo convidou a lembrar da vocação e do rito da vocação recebido e proferido no dia da ordenação, e recomendou os sacerdotes a trabalharem na Pastoral vocacional, para a promoção de inúmeras vocações.

Há comunidade diocesana, Dom Ndakalako, convidou-os a orarem e a cuidarem dos sacerdotes aqueles que deixam de se dedicarem a si próprio para se dedicarem aos cristãos que lhes são encarregues.