No dia da ordenação, sacerdote comprometem-se com a verdadeira caridade, diz D. Mbilingi

Na manhã desta Quarta-Feira, 27 de Março, devido aos compromissos pastorais, a Catedral de Ondjiva acolheu o acto de renovação dos compromissos sacerdotais do clero desta Diocese.

Mais de duas dezenas de presbíteros, diáconos, religiosas e fiéis fizeram parte da celebração litúrgica que marcou a missa crismal.

A convite de Dom Pio Hipunyati, foi presidente da celebração o Arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Mbilingi.

Durante a homilia, Dom Mbilingi dirigiu-se para todos os presentes salientando que a referida celebração litúrgica reveste um profundo poder de amor de Deus sobre nós.

Não obstante a isto, vivemos o termo do caminho quaresmal, vivemos o dom da unidade ao dar testemunho da caridade que nos faz um e Cristo o qual nos ama e nos livra do pecado.

Para Dom Mbilingi, os sacerdotes se congregam e concelebram com o seu Bispo nesta missa porque na confecção do crisma, os sacerdotes são testemunhas e cooperadores do seu Bispo de cujo munus sagrado participam na edificação, santificação e condução do povo de Deus.

Deste modo, se manifesta claramente a unidade do sacerdócio e do sacrifício de Cristo continuado na Igreja.

Continuando a reflectir sobre o sacerdócio, o Arcebispo da Província Eclesiástica do Lubango, disse também que no dia da ordenação, os sacerdotes comprometeram-se a fazer entrar os homens e mulheres no povo e família de Deus por meio do baptismo. Comprometeram-se a realizar com verdadeira caridade e alegria constante o ministério de Cristo Sacerdote, não procurando os próprios interesses, mas sim, os interesses de Jesus Cristo.

Dizer ainda que nesta missa crismal para além da renovação dos compromissos sacerdotais, foram também benzidos os óleos de crisma, dos enfermos e dos catecúmenos.