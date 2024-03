“Jesus carrega a sua Cruz por Solidariedade para com os seus irmãos” disse D. Mbilingi

Dom Gabriel Mbilingi, presidiu a celebração da Paixão e morte de Cristo.

Na sua intervenção o prelado começou por falar dos 3 dias do triduo Pascal, como sendo de muita intervenção espiritual.

" A alegria da ceia, sem sombra com a tristeza da paixão, luz e sombra se misturam, Dom e negação se beijam, pão e vinho festejam a vida, mas predizem a morte{isto é o meu corpo entregue, este é o meu cálice do meu sangue e derramado}.

O segundo dia do triduo Pascal e um dia polarizado da paixão do Senhor e da sua morte na Cruz " hoje cumpro-se aquele repentino aviso, 3 vezes o senhor disse, aquele repetido anúncio sobre a sua morte nos evangelhos em Jerusalém " a pergunta é óbvia porque tinha de ser assim".

prosseguindo com a sua intervenção neste dia em que o silencio fala mais alto, Dom Mbilingi disse que diante de tanto sofrimento, Jesus aceita o plano do pai " não se faça a minha vontade, mas a tua, Jesus carrega a sua cruz da sua Paixão, por fidelidade ao pai e por amor ao homem".