No âmbito das Cozinhas Sociais, a equipe da cozinha Social Itinerante, encabeçada pelo Arcebispo de Luanda, na passada Segunda-feira - 25 de Março, serviram a sopa solidária e conviveram com as crianças do Ramiros.

Esta actividade enquadra -se no âmbito da Páscoa do Senhor.

"A Páscoa é o encontro de uma vida." Papa Bento XVI, de feliz memória.

Porque é assim: "o que fizerdes a cada um destes pequeninos, a Mim o fazeis" disse Jesus.