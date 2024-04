D. Firmino visita instalações da Ecclesia

Dom Firmino David, Bispo do Sumbe, visitou nesta Quarta-feira as instalações da Ecclesia Sumbe.

Durante a visita, Dom Firmino pediu aos profissionais a continuarem a informar com verdade sem perder de vista o amor.

A ainda apelou a não se deixar manipular, por aqueles que não gostam da verdade.

"A Rádio Ecclesia deve anunciar sempre a verdade, mas faze -la com Amor".

O prelado ouviu as preocupações dos profissionais, agradeceu o esforço dos trabalhadores, que mesmo nas dificuldades mantêm vivo o projecto pastoral.

Dom Firmino pediu aos profissionais a não se deixarem manipular e corromper, alertando que devem continuar anunciar a verdade mas com Amor e disse que os profissionais não devem responder as provocações.

Não fez promessas e terminou a visita pedindo coragem aos profissionais da Ecclesia.

Por: Jelson Pimentel da Fonseca.