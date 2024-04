CEAST celebra hoje 57 anos de fundação ao serviço da igreja e da nação angolana

A CEAST- Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, fundada em 1967, celebra nesta Segunda-feira, 5 de Abril, 57 anos de fundação.

Em todo seu percurso como colégio Episcopal se tem notabilizado em vários momentos da história da Igreja e do País, interpelando sempre as consciências através de exortações apostólicas e continua a ser uma voz em defesa dos mais frágeis e do povo.

Em todos os momentos da história do País reconhece-se a sua postura como voz profética.

Dom José Manuel Imbamba ao celebrar nesta manhã a missa matinal na Capela da CEAST falou do caminho profético a percorrer nestes tempos desafiantes da nossa História.