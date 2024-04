“Deixo Angola triste, mas com dever cumprido” diz D. Giovani

O Núncio apostólico, Dom Giovani Gáspari, que finda sua missão como Núncio Apostólico de Angola e São Tomé, disse nesta Quarta-feira a noite (17) que, sai de Angola com uma lágrima no canto do olho, mas com desejo de dever cumprido, pois, foi aqui onde exerceu a sua primeira missão como Núncio Apostólico.

Ao falar na homilia da Missa de sua despedida, celebrada na paróquia da Sagrada Família, Dom Giovani Gáspari disse que representar o Papa Francisco em Angola e São Tomé foi "Um grande dom", e que servir o povo de Deus nestes dois países foi para ele motivo de enriquecimento espiritual e humano.

"Desde 2020, ano em que fui indicado pelo papa Francisco para servir estas terras, que fui testemunha de inúmeros acontecimentos que impulsionam o zelo apostólico da igreja".

O Núncio disse ainda que, das visitas que fez nas diversas comunidades pastorais, ficaram momentos inesquecíveis. "Não esquecerei do sorriso das crianças, das histórias das pessoas pobres, dos humilhados, daqueles que se sentem abandonados. Não me esquecerei daqueles que só no amor de Deus depositaram sua confiança e segurança.

Ao terminar, Dom Giovani expressou o desejo de ver elevado a categoria de Santo um fiel angolano e apelou a igreja a se consagrar para a causa do anúncio do evangelho sem questionar os desígnios do Senhor.