Diocese de Menongue ganha primeiro sacerdote natural de KK

Bispo de Menongue ordena segundo Padre angolano e primeiro natural do Cuando Cubango dos missionários obrastes de Maria Imaculada, Padre Manuel Ndala.

A celebração aconteceu no passado Domingo,21 de Abril, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, IV Domingo da Páscoa o também chamado do Bom Pastor, presidida Dom Leopoldo Ndakalako, bispo de Menongue e Concelebrada por vários sacerdotes do Clero local e de Outras Dioceses (de Ondjiva, Luanda, e representantes do Congo Democrático e Namibia).

Durante a sua homilia, Dom Leopoldo Ndakalako, apegando-se nas sagradas escrituras referiu que "a exemplo de coragem de Pedro que anuncia a verdade ao chefe do povo, aos anciãos e ao todo o povo de Israel ao dizer”foi em nome de Jesus Cristos que vós cruscificastes e ressuscitou dos mortos ,este homem se encontra curado,(actos dos apóstolos) nos mostras que o ministro sagrado tem uma missão e uma tarefa a cumprir,”diante da realidade que toca o povo de Deus, que toca a humanidade o padre já mais devera tomar a posição de indiferença em relação a ela, a presença e a acção do Padre na sociedade e na Igreja deve transformar deve tornar os contextos plurais da existência e da coexistência humana, deve iluminar a consciência do homem, transformando a sua mentalidade, orientando a sua actitude, opções e accoes”.Efatizou.

O Pastor Diocesano, ao se dirigir ao Padre Manuel Ndala, lembrou que o sacerdócio que vai receber não é dele mais de Cristo,”o projecto de te tornares sacerdote não só teu é também de Cristo,permita que Jesus Cristo governe e guie a tua vida por meio do teu sim voluntário ,consciente, livre e definitivo”.Garantiu.

O Prelado Católico, esclareceu que o Padre deve ser em toda a parte profecta audaz que anuncia a verdade e denuncia o pecado,a mentira, a falsidade.

"O padre não deve compactuar com as injustiças, deve antes denunciá-las com coragem de Pedro com caridade de Cristo".

Por outro lado, aos cristãos presentes, o Pastor de Menongue, lembrou que não podem os Cristãos serem mercenarios ,mais deve ser como o bom pastor que ama, cuida, reune-os e morre por elas, e lembrou aos Cristãos que o mercenario não se importa com as suas ovelhas e é comparado com aquele que não cuida dos outros, do bem comum.

A celebração eucarística foi testemunhada de igual modo pela Vice governadora da província do Cuando Cubango Helena Chimena em representação de José Martins governador provincial acompanhada pelo João Bonefacio Kassanga vice governador para o sector técnico e infraestrutura, da entidade de justiça,pastores de igrejas irmãs e outros membros do governo local.