Representante da CEAST para o sínodo diz que evento trouxe discussões que pretendem alcançar pontos

Na Abordagem do caminho Sinodal e todo seu processo, Representante da CEAST para o Sínodo dos Bispos, Dom Joaquim NHanganga Tyombe, Bispo do Uige, abordou os meandros do referido concílio, ele que participou dos vários momentos sinodais.

O Bispo da Diocese do Uige, falou em grande entrevista à Ecclesia sobre o percurso sinodal ainda em marcha em toda Igreja Universal, que busca auscultação de dentro e de fora sobre várias questões que hoje incluem o processo de evangelização e pastoral.

Vamos ouvir o resumo feito pelo jornalista Sitongwa Bento