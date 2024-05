Seminário maior de Luanda acolhe semana de reflexão teológica

Sob lema: «Família e os vendavais da secularização», o Seminário Maior de Luanda, Sagrado Coração de Jesus, acolhe a semana de reflexão teológica, de 15 a 17 de Maio.

Presidiu o acto de abertura, o bispo auxiliar de Luanda Dom Antonio Lugieky Pedro.

O Conceito e modelo teológico de Família, foi o primeiro tema em reflexão, prelector Padre Celestino Epalanga.

A família é indispensável para civilização do amor e é o lugar por excelência onde se realiza a vocação humana que é centrada no amor. Por outra, o modelo da família no Antigo Testamento é o Patriarcal e no Novo Testamento é a Sagrada Família de Nazaré. Portanto o mistério da família só pode ser compreendida a luz da família Trinitária .

O II tema em reflexão foi, O Direito Matrimonial Canônico diante das implicações Pastorais, foi prelector Dom António Lungieki Pedro Bengui, Bispo Auxiliar de Luanda.