Agentes de catequese a nível Nacional reunidos em Luanda, para comemorar o seu dia

Em alusão ao dia Nacional do Catequista a comunidade obra da divina providência em Luanda acolhe encontro Nacional dos Agentes de Catequese nos dias 24, 25 e 26 do mês em curso.

De acordo com Padre Lino Tanga Secretario da Comissão de Catequese da CEAST uma das principais preocupações do encontro Nacional do catequista é organizar o manual de catequese adequado a realidade angolana e a fase anual de formação.

O Secretario da Comissão de Catequese da CEAST convida todos os agentes de catequese a participar do encontro Nacional do catequista que acontece durante três dias na comunidade obra da Divina providencia aqui em Luanda.