Catequistas são os alicerces da evangelização diz D. Belmiro

O bispo de Cabinda, Dom Belmiro Chissegueti considerou neste Domingo, na festa da Santissima trindade e dedicado ao catequista, no Santuário de Nossa Senhora das Graças no Chibodo, que o catequista têm sido o alicerce de evangelização e os defensores da Igreja, desde os piores momentos da história do país.

O prelado exortou aos missionários assumirem a catequese como forma de acautelar a ignorância religiosa entre os cristãos.

Reportagem de Ermita Comba