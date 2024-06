Bispo de Caxito apela mais sensibilidade definição de prioridades

Na Solenidade do Corpo de Deus, Dom Maurício Camuto, que celebrou na Paroquia do Maye Maye em Cacuaco, apelou a mais sensibilidade dos governantes angolanos na definhação das prioridades a favor dos mais necessitados.

Em plena vivência do mês internacionalmente dedicado a criança e no ano em que acontece a jornada mundial da criança por iniciativa do Papa Francisco, o bispo de Caxito convidou os fieis a refletirem sobre a realidade da criança em Angola.