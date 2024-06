Santo António de Pádua festas animam Mussende

No âmbito das comemorações das festividades de Santo António, padroeiro da Missão foi realizada na manhã deste sábado 15.06 a III edição da corrida de atletismo designada *Mussende 10 Km* que teve como ponto de partida no bairro Loua.

O tiro da partida foi dado pelo Dr. Aniceto Aragão, promotor e patrocinador das provas que já foi na sua terceira edição.

Participaram 76 atletas todos naturais da província do Cuanza-Sul, entre eles alguns são atletas dos clubes Petro de Luanda, Caminhada do Kilamba, Bicho do Mato e atletas individuais.

Na classe masculina foi vencedor da prova o atleta Severino Vicente do Clube Petro de Luanda que percorreu os 10 Kilometros em 30 minutos, 51 segundos e 37 centésimos. Em segundo lugar ficou o atleta Simão Manuel, do Clube Bichos do Mato que percorreu em 32 minutos 46 segundos e seis centésimos. Em terceiro lugar ficou o atleta David Inácio do Petro de Luanda que percorreu os 10 Kilometros em 33 minutos 42 segundos e 38 centésimos.

Para a classe feminina ficou em primeiro lugar a atleta Josefina Baptista do Clube Caminhada do Kilamba que percorreu em 40 minutos, seis minutos e 32 centésimos. Em segundo lugar ficou a atleta Joana Vicente que fez 40 minutos, 18 segundos e 69 centésimos. Em terceiro lugar ficou a atleta Júlia Domingos que fez 44 minutos 18 segundos e 52 centésimos.

O acto de premiação contou com as presenças de várias entidades da província e do município com destaque o Engenheiro Bartolomeu Vicente, administrador adjunto do Mussende, Padre Moisés Luís Vicente, Superior da Missão de Santo António de Pádua, o Senhor Bruno Alexandre, Chefe de Departamento de Juventude e Desportos do Gabinete Provincial da Cultura, Turismo, Juventude e Desportos do Cuanza-Sul.

De realçar que as festividades de Santo António de Pádua conta várias actividades religiosas e culturais com destaque de celebrações eucarísticas, torneio de andebol juvenil, procissão com a imagem de Santo António no andor e corrida de atletismo. O ponto mais alto será amanhã em que Dom Firmino David Bispo do Sumbe presidirá a missa de encerramento e confirmará 99 crismandos.

Reportagem de Jelson Pimentel