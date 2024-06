Há muito atraso no que diz respeito aos compromissos da criança, diz D. Zacarias

O Arcebispo Emérito do Lubango, Dom Zacarias Kamwenho, que celebrou este Domingo no Seminário Maior de Luanda, diz ser o momento de renovar os onze compromissos dos petizes porque há muito atraso no que diz respeito aos compromissos da criança.

Olhando para o dia Mundial do Albinismo assinalado dia 13 do mês em curso Dom Zacarias Kamwenho encorajou a sociedade a combater a descriminação contra o albinismo causada por factores genéticos.

O Prelado diz também que o Albinismo não é um castigado por Deus que pode ser motivo de perseguição e de feitiçaria, mas sim filho de Deus como qualquer ser humano que nasce com todas as características de pigmentação.