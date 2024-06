Huambo prepara ordenação episcopal do novo bispo do kuito Bié

Ultimam – se os preparativos para a Sagração Episcopal do novo bispo do kuito Bié Dom Vicente Sanombo, a missa acontece já no próximo Domingo na Arquidiocese do Huambo.

Os jornalistas sediados na província do Huambo foram informados sobre alguns procedimentos litúrgicos.

O presidente da comissão litúrgica da Arquidiocese, Padre Cavovo fez saber que cada um terá a sua missão num único acto, explicando de que se trata essa celebração e apresentou algum material da igreja sobre a mesma. O sacerdote disse ainda que o jornalista além de fazer a cobertura também deve rezar para respeitar os momentos próprios da celebração

Reportagem de Flaviana Samba