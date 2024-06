Rezar pelas famílias motivou caminhada de escuteiros de Luanda a Huíla

Rezar pelas famílias angolanas foi o objetivo que motivou quatro jovens escuteiros da região de Luanda a caminharem da cidade capital do país até a cidade do Lubango, passando pelas províncias do Kwanza sul e Benguela ate atingir a cidade de Cristo Rei.

A caminhada durou 18 dias, isto de 18 de Maio a 7 de Junho, quando estavam previstos 25 dias. A caminhada é uma das principais místicas do movimento escutista fundado por Robert Baden Powel.

Inspirado numa comparação com uma viagem, Baden-Powell apresenta o Caminheirismo como uma caminhada que simboliza o nosso percurso enquanto pessoa na vida e a forma como nos desenvolvemos e crescemos no Caminho.

Desde as contradições da vida às várias decisões que temos que tomar, o livro remete para a ideia de que mais importante do que atingir a meta do nosso Caminho o verdadeiro significado e felicidade está em fazê-lo e saber superar-nos a nós mesmos e orientar-nos sempre pela escolha certa, tendo em vista a transformação da pessoa e deixando o passado para trás indo em busca do Homem-Novo.

O chefe Bad Canhanga mentor da caminhada garantiu que ninguém desistiu e a caminhada serviu, para além de rezar, celebrar os seus 30 anos de escuteiro.

Regressado com saúde e boa disposição Mário Joaquim um dos integrantes da caravana falou a Ecclesia da experiência vivida