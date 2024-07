Funcionamento dos tribunais eclesiais a luz dos novos desafios domina Iº fórum nacional de direito canónico

Arrancou esta Quinta-feira na sede da CEAST aqui em Luanda o I º Fórum Nacional de Direito Canónico sob lema “ Tribunal eclesiástico ao serviço da evangelização”

O fórum reúne as cinco províncias eclesiásticas, nomeadamente, Luanda, Lubango, Malanje, Huambo e Saurimo.

Na abertura do evento Dom Emílio Sumbelelo, Moderador do Tribunal Interdiocesano de Luanda ressaltou o caminho percorrido para o reordenamento dos tribunais ecclesias a nível da Conferencia Episcopal de Angola e São Tomé.

A CEAST conta actualmente com dois tribunais eclesiásticos, nomeadamente o de Luanda e Huambo, recentemente criados por meio do Decreto da assinatura Apostólica e aguarda – se pelo surgimento dos tribunais de Malanje e do Lubango.

Dom Emílio Sumbelelo realçou também, que por meio dos tribunais eclesiásticos, esperam – se que os casos pendentes que não são poucos, e os novos a serem introduzidos, encontrem por parte dos oficias tratamento célere, mas sempre dentro da verdade da doutrina da insolubilidade do vinculo matrimonial.