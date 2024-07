“ Comunhão para missão” apelo de D. Mbilingi aos dirigentes e assistentes

Encerrou na Arquidiocese do Lubango o primeiro encontro diocesano de dirigentes e assistentes dos escuteiros

O encontro decorreu de 5 a 7 de Julho na paróquia de São José Sé Catedral onde mais de 5 dirigentes e assistentes nível da Arquidiocese do Lubango participaram com o objectivo de reavivar a missão do assistente e do dirigente.

Dom Gabriel manifestou satisfação pelo trabalho exercido pelos escuteiros “ uma missão de tamanha importância que tem como objectivo formar jovens para que sejam cidadãos e na igreja em colaboração com os outros grupos e movimentos façam coisas boas na nossa igreja”.

Reportagem de João Timoteo