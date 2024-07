Lubango acolhe XXVIII 28 Assembleia da Pastoral Jjuvenil

Sob lema “ Jovens peregrinos da Esperança” o Secretariado Nacional da Pastoral Juvenil, realiza a Vigésima oitava Assembleia a acontecer na Arquidiocese do Lubango de 18 a 21 de Julho do corrente ano.

É a segunda vez que Lubango acolhe assembleia nacional da juventude.

As assembleias nacionais juvenis são espaços liderados pela juventude para reflexão e recolha de ideias que norteiam a vida da pastoral juvenil nacional a cada ano pastoral e também um momento de partilha de fé e testemunhos assim como momento de partilha daquilo que são as várias culturas a nível do nosso país, adiantou Vilma Coordenadora Nacional da Pastoral Juvenil.

O assessor da pastoral juvenil no Lubango Miguel Tchingue garante que a cidade de Cristo Rei e da Nossa Senhora do Monte esta pronta para receber os delegados.