D. Sanombo já orienta rebanho da Diocese do Kwito

Os missionários e leigos da Diocese do Bié, foram exortados pelo seu novo Bispo, a juntarem forças num trabalho em equipa para o êxito do serviço pastoral.

Algumas mensagens foram lidas na cerimónia de tomada de posse, a primeira foi do Padre Nicolau Costa que cessou as sessões de administradores apostólicos e disse que o nosso Bispo esta entre irmãos e a Diocese esta pronta a colaborar com ele.

Da CEAST a mensagem de boas vindas foi apresentada pelo seu presidente Dom José Manuel Imbamba, que disse que a Diocese tem historia, por ser mãe, avo e bisavó de muitas dioceses, completando este ano 84 anos de existência” fazei dele aquilo que de facto recomenda a nossa fé e ajudai-o a ser bom pastor segundo o coração de Jesus”.

Da Arquidiocese do Huambo, Dom Alves de Queiroz, Arcebispo emérito, agradeceu ao senhor todos os dons que derramou sobre vós, através dos vossos trabalhos e dedicação” deixamos que com vossa presença e através do ministério, Deus derrame sobre esta Diocese do Kwito-Bié as suas graças e bençoes, estamos sempre juntos porque igreja é comunidade universal de irmãos e seguem o ressuscitado animados pelo Espirito Santo, as maiores benções do senhor para esta Diocese

Já o governador Pereira furtado mostrou-se sempre disponível em apoiar a igreja na sua missão.

Reportagem de Amitai Imuno