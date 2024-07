Diocese do Uíge acolhe Semana Bíblica Nacional

Sob o lema “SENHOR, ENSINAI-NOS A REZAR” a Diocese do Uíge acolhe 50 representantes das Dioceses de Angola, juntamente com os 40 representantes das diversas Paróquia local da Semana Bíblica Nacional 2024 que acontece nos dias 16 e 20.

A oração do Pai nosso é o destaque maior nessa Semana Bíblica, o Papa Francisco pede para que esse ano seja o ano da oração, olhando de maneira particular o Pai do Pai Nosso e o filhos do Pai nosso.

A irmã Elizabete Corazza da Comissão Nacional da Pastoral Bíblica da CEAST falou a Ecclesia.