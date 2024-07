Vem aí a XVII Peregrinação diocesana de Caxito.

A igreja e o governo da província do Bengo, trabalham para o referido evento, que se enquadra nas celebrações da festa da padroeira da Diocese de Caxito, Santa Ana.

Comunidade cristã, aguarda com expectativa o evento, que este ano acontece fora do local habitual, e com novo itinerário da procissão.

Reportagem com o Fernando Moniz