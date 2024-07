Congresso Nacional marca celebrações dos 40 anos do Movimento de Evangelização Fundamental

Sob o lema” Lançai as redes e encontrareis, o movimento de evangelização fundamental e renovação de vida no espírito” decorre desde esta Quinta-feira 18, no centro de Espiritualidade do Panguila o IIIº Congresso Nacional.

A missa de abertura esta a ser presidida pelo Provincial dos capuchinhos, frei Afonso Patrice.

Na homilia sua homilia o sacerdote falou das pessoas que preferiram se desfazer de outras coisas para se juntar ao Movimento de Evangelização e estamos aqui para agradecer este dom de viver em oração.

Ao longo desses 40 anos o Movimento viveu diversas situações, muitas alegrias e também dificultades naturais como toda vida e hoje estamos aqui para dizer que continuamos a ser fieis ao projecto de evangelização, a esses valores recebidos dos nossos irmãos que viveram com fé e queremos continuar a ser os discilpos de Jesus que na barca da Evangelização no encontro com o irmão na relação com o proximo somos postos a fazer tudo o que ele nos ensinou.

O Superior Provincial do Capuchinchos que terminou dizendo que" tudo que esperamos nesses 3 dias é gratidão".

Em directo o jornalista Isidro Chiteculo