D. Mbilingi apela aos perigos da indiferença

Na abertura esta manhã da 21ª Assembleia da Comissão Episcopal de Justiça e Paz da CEAST, que decorre na cidade planáltica do Huambo, Dom Gabriel Mbilingi que preside esta Comissão Episcopal, apelou para os perigos da indiferença.

No seu discurso de abertura do evento que decorre até próxima Sexta-feira, o prelado convidou a todos os cidadãos a repensarem o modo como se olha para as realidades que nos circundam.

Advocacia e a dimensão profética da justiça e da paz, a crise climática em Angola, observação etnográfica sobre os direitos humanos em angola, o processo dos minerais artesanais em angola, sustentabilidade das comissões de justiça e paz são os temas que preenchem a agenda de trabalhos desta Quinta-feira, XXIª Assembleia Nacional da Comissão Episcopal de Justiça e Paz.