Dom Dionísio fala da bíblia como instrumento de evangelização

O Bispo do Namibe, apresentou esta Quinta-feira, no IIIº Congresso do Movimento de Evangelização Fundamental e Renovação de Vida no Espírito, que decorre no Centro de Espiritualidade, Frei Ezio Tinazzi, o primeiro tema “A bíblia como instrumento de evangelização dos povos”.

Ao apresentar o tema Dom Dionísio disse que ninguém deve ignorar ou fazer de conta que estes movimentos não a sua força não existem e falando da bíblia como instrumento de Evangelização” dizer que Deus usa a palavra equivale dizer que Deus fala, isto é Deus sai do silêncio e no seu amor se dirigi a humanidade a palavra de Deus Cria e faz acontecer”.