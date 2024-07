Encerra a Semana Bíblica Nacional 2024

A Diocese do Uíge acolheu de 16 a 20 de Julho, na Sala de conferências do Paço Episcopal do Uige, a Semana Biblica Nacional 2024 sob lema” Senhor ensinai-nos a rezar” e o tema em destaque foi o Pai Nosso.

A mesma congregou cerca de 55 delegados em representação de 16 dioceses da CEAST, nomeadamente: Cabinda, Lubango, Caxito, Saurimo, Namibe, Benguela, Lwena, Uíge, Malanje, Luanda, Sumbe, Viana, Ondjiva, Menongue e São Tomé e Príncipe, sob olhar atento do Bispo da Diocese do Uíge, Dom Joaquim Nhanganga Tyombe.

Na sua homilia Dom Joaquim saudou a todos os delegados presentes e disse que não é o encerramento, mas sim a abertura em todas as dioceses” Não vou fechar a Semana Bíblica Nacional, pelo contrário desejo abri-la para novos tempos nas nossas Dioceses da Conferencia Episcopal de Angola e São Tomé, também não vou fazer homilia para os delegados desta semana bíblica, vocês são a homilia da palavra de Deus”.

Dom Joaquim falou do ano de oração proposto pelo Papa Francisco, a todos faça verdadeiros filhos do Pai Nosso, renovados na esperança com novo vigor ao serviço da peregrinação para as terras prometidas, os novos céus da terra que dela fazem nova mais alta, terra nobre a altura da imagem e semelhança de Deus” faço votos que o Pai nosso a oração que pedimos ao senhor e dele aprendemos nos faça mais sinodais, ou seja família que caminha em comunhão todos participando na construção da filiação divina e nesta condição é enviados na missão de Cristo sempre docieis ao Espirito”.

Vamos acompanhar o comunicado final na voz do Padre Pedro Pika, porta-voz da Semana Bíblica