População pede advocacia do Bispo do Sumbe para solução dos problemas no Kwanza sul

Habitantes do Bungo no Kwanza Sul pedem advocacia do Bispo da Diocese do Sumbe junto ao governo da província para resolver os problemas que dificultam da vida dos cidadãos naquela localidade.

Os populares enfrentam problemas ligados as vias de acesso, saúde, educação e falta de telefonia móvel.

O Bispo Dom Firmino prometeu abordar com a nova governadora da província Mara Quiosa, os problemas que encontrou na comunidade.