Bispo do Bié diz que egoísmo de alguns é a raíz da situação de fome e de pobreza

Bispo da Diocese de Kwito-Bié, Dom Vicente Sanombo, efectuou visita astoral de 3 dias na Paróquia de Santa Teresinha do Menino, no Município de Katabola.

A visita teve como finalidade auscultar as preocupações dos Leigos bem como da situação social da localidade.

No encontro de cortesia com as autoridades locais, Dom Vicente Sanombo, foi recebido pela Administradora Municipal de Katabola, Madalena Wanga da Silva, que apresentou a caracterização da Vila, estado actual dos projectos a serem desenvolvidos, tal como desejou as boas-vindas e uma boa estadia ao prelado católico.

Por sua vez, o Bispo da Diocese de Cuito-Bié, Dom, Vicente Sanombo, agradeceu pela recepção merecida e disse ser uma valia reforçar cada vez mais a parceria entre a Igreja e a Administração.

Neste Domingo aconteceu a missa de encerramento da visita.

Na sua homilia Dom Sanombo afirmou que é o egoísmo de alguns a raíz da situação de fome e de pobreza de muitos angolanos.

De realçar que o Município de Catabola é a primeira localidade fora do Kuito, a ser visitada pelo Bispo desta Diocese.

Reportagem de Amitai Imuno