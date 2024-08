Redentoristas celebram os 70 anos de presença em Angola

Três ordenações sacerdotais, 6 diaconais e o jubileu dos 50 e 25 anos de vida religiosa de alguns membros marcaram hoje a celebração dos 70 anos de presença dos REDENTORISTAS em Angola.

A celebração teve lugar no Santuário de Nossa senhora de Fátima e foi presidida pelo Arcebispo do Huambo, Dom Zeferino Zeca Martins que encoraja e enaltece a acção missionária dos REDENTORISTAS no país.

“Por muitos anos estivestes como única congregação ali naquela diocese de Menongue muito necessitada de congregações religiosas femininas e masculinas e estavas sempre ali a anunciar a palavra de Deus ate a chegada dos missionários da divina providencia, estas em Luanda, Lubango, Kuito Bié, aqui no Huambo e no mundo inteiro todos como redentoristas e formando a única igreja de Cristo Rei”.

O Arcebispo do Huambo destaca os 70 anos de presença dos REDENTORISTAS em Angola e revela que a missão continua.

“ Os 70 anos de presença dos missionários Redentoristas em Angola olhando para os frutos da semente lançada espalhadas pela terra sedentas de oração dos corações angolanos levam-nos a clamar com o salmista, sim grandes coisas fez por nós o Senhor e por isso estamos exultantes de alegria. Os 70 anos devem imprimir novo ímpeto na vossa programação de evangelização na vossa programação da promoção humana como missionários redentoristas para que através de dinâmicas e práticas novas ou actualizadas sigam sendo o fermento mais apropriado a massa deste tipo de farinha humana que temos hoje aqui em Angola e no Huambo”.

Aos novos missionários REDENTORISTAS, Dom Zeferino Zeca Martins deixou uma mensagem especial.

“Sois e serás ministros ordenados para o serviço da comunidade certificando-se do vosso estar e fazer em todo tempo e lugar, olhai para o exemplo de vida dos vossos mais velhos que esta o Senhor Dom Queiroz veio muito cedo a missão trabalhando arduamente ali na Diocese de Menongue, trabalhando arduamente aqui na Arquidiocese do Huambo, sofrendo guerra, visitando pessoas aprisionadas na Jamba mas aqui esta um exemplo vivo do testemunho missionário, um homem que deixou as comunidades da Europa e aqui está entre nós passando a sua vida continuando a servir na sua avançada idade. Aprendei deles a perseverança da sequela Crist vivida na fidelidade a alegria da partilha fraterna e o zelo para salvação das almas”