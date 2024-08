D. Kiala quer grupos de acólitos constituírem-se em fonte de vocações

Durante 3 dias perto de 300 acólitos de todo o país, refletiram na Diocese do Kuito-Bié sobre vários assuntos, relacionados com o serviço do altar e o seu enquadramento harmonioso na liturgia.

O arcebispo de Malanje e presidente da comissão episcopal de liturgia Dom Luzizila Kiala defendeu durante o encerramento do 1º acampamento nacional dos acólitos no Kuito que este movimento deve ser fonte de vocações para a igreja.

“ O serviço do altar é muito importante e através desta associação onde saem padres, ou até casarem na igreja e não viver só assim porque é pecado, porque eu digo quem escolher bem vai viver bem, quem escolher mal vai viver mal”:

Reportagem com Amitai Imuno