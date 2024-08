Arranca em Luanda a 1ª edição do FEST JOVEM

É já esta Quinta-feira que arranca a primeira edição do FESTI JOVEM, maior festival da juventude da arquidiocese de Luanda. A cerimónia de abertura acontece na tarde desta quarta-feira no pavilhão Dos coqueiros.

A Edna Cabral traz os últimos detalhes dos preparativos para a festa do encontro juvenil a nível da província Eclesiástica de Luanda, para já são esperados centenas de jovens para este momento.

Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias dá a seguir os últimos detalhes do evento depois de uma reunião neste final de dia com os responsáveis juvenis das várias comunidades católicas