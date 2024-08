Imãs Predilectas em festa com a profissão religiosa de 2 irmãs

A Paróquia do Espírito Santo, acolheu a profissão religiosa das irmãs, Felismina Mufuana e Francisca Dembe, das Irmãs Predilectas de Jesus, tomada de posse da nova Superiora Geral, Irmã Carla Chicaia e o envio de 3 Irmãs para a missão em Roma e 2 Bodas de Prata.

O Bispo da Diocese de Cabinda, incentivou os Cristãos a servirem de testemunha da obediência a Deus de forma a impactar o seu próximo, como fez Jesus Cristo.

Dom Belmiro Chissengueti, na sua homilia falando do voto de obediência disse que e este voto que assegura a igreja durante mais de dois mil anos de missão” pela obediência nós imitamos o próprio Cristo que não veio como diz fazer a sua vontade, mas fazer a vontade do Pai, pela obediência que não deve ser excessivamente dialogada pois em alguns casos parecer queremos impor a nossa vontade, mas aceite da fé e do serviço da igreja ajudar a expandir a obra da igreja em todos os cantos da terra".

Reportagem de Luís Lázaro